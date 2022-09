«Die Linke» will Sahra Wagenknecht zum Schweigen bringen

Regierungen sollen die Konzerne verbindlich auf ein nachhaltiges Wirtschaften einstimmen, forderte Larry Fink an der Clinton-Global-Initiative-Konferenz (CGI). Aber die Sache ist vielschichtig. Wie sollen Unternehmen künftig wirtschaften? Darüber diskutierte der ehemalige US-Präsident Bill Clinton mit Larry Fink an der Clinton-Global-Initiative-Konferenz (CGI) in New York zu Beginn dieser Woche. Fink ist CEO von BlackRock, dem grössten Vermögensverwalter der Welt. Thema der Diskussion (...)