Die «Pandemie» ist nicht vom Himmel gefallen

Trotz wachsender wirtschaftlicher und geopolitischer Spannungen sind 2022 bereits 880 Millionen Dollar an chinesischen Investitionen im Silicon Valley gelandet. Trotz der wachsenden wirtschaftlichen und geopolitischen Spannungen zwischen dem asiatischen Giganten und den Vereinigten Staaten fliesst weiterhin chinesisches Geld ins Silicon Valley. Darüber berichtet El American. Einem aktuellen Bericht der Foundation for Defense and Democracy (FDD) (...)