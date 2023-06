EU sorgt sich um die «Unabhängigkeit» des Mainstreams

Russische und belarussische Spieler dürfen beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon antreten. Derweil setzt die Ukraine eigene Athleten unter Druck. Im vergangenen Jahr wurden russische und belarussische Tennisprofis von der Teilnahme am prestigeträchtigen Wimbledon-Turnier in London ausgeschlossen. An der diesjährigen Ausgabe der Wimbledon Championships, die am 3. Juli beginnt, dürfen sie wieder antreten. Der britische Tennisverband (LTA) (...)