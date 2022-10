Fallstudie: «starker Kausalzusammenhang» zwischen Covid-Geninjektion und Psychose

Menschen ab 16 Jahren benötigten einen weiteren Booster. Sogar Schwangere sollen sich – ohne jegliche Evidenz – weiter impfen lassen. In Dänemark haben die Behörden inzwischen die «Impfungen» für Menschen unter 50 Jahre gestoppt. In vielen Ländern ist die Impfkampagne zuletzt massiv ins Stocken geraten. So auch in der Schweiz. Weniger als vier Prozent der Bürger haben sich hierzulande in den letzten sechs Monaten noch gegen Corona (...)