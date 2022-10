FDA nutzt Covid-mRNA-«Impfstoffe» als «Plattformtechnologie»

Das «Coronavirus–Gesetz über Hilfe, Entlastung und wirtschaftliche Sicherheit» (CARES Act) wurde im Januar 2019 offiziell in das Repräsentantenhaus eingebracht und im März 2020 von Präsident Trump unterzeichnet – lange bevor die Auswirkungen der «Pandemie» bekannt waren. Im Januar 2019 wurde das Coronavirus–Gesetz (CARES–Act) in das US–Repräsentantenhaus eingebracht. Den Begriff «Covid-19» gab es da noch gar nicht. Den ersten offiziellen «Fall» gab es erst am 31. Dezember 2019 in Wuhan, China. Am 11. März 2020 hat die WHO Covid-19 offiziell zur Pandemie erklärt. Im (...)