Frankreichs Eliten jagen ihren schärfsten Kritiker

Im März 2020 diskreditierten Wissenschaftler in der Fachzeitschrift «Nature» die Laborhypothese. Doch die Autoren des Artikels glaubten selbst nicht an den natürlichen Ursprung des Coronavirus. Das Thema bewegte die Menschen während der Corona-Krise immer wieder: Die Frage, woher das SARS-CoV-2-Virus stammt. Sie sorgte für heftige Diskussionen. In der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Wissenschaftler im März 2020 den Beitrag «The proximal origin of SARS-CoV-2». Dieser kam zum (...)