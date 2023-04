Für das Recht auf ein digital-freies Leben

Man muss sich an Vorbildern wieder aufrichten dürfen. Aber warum war man denn überhaupt so lange flachgelegen? Das ganze Buch von Ralf Schuler ist eigentlich gar nichts Besonderes. Auf seinen gut zweihundert Seiten reiht der Autor lediglich seine Beobachtungen in der – wie es andere genannt haben – «Irrenanstalt ohne Dach drüber» aneinander und zeigt auf, wie die neue «Generation Gleichschritt» funktioniert. (...)