George Soros ist «Schattenberater für nationale Sicherheit im Weissen Haus»

Der Vortrag der Forscherin Dr. Astrid Stuckelberger wurde auf einer Konferenz in Stockholm unterbrochen, als sie über das Vorhandensein von Nanotechnologie und Graphenoxid in den «Impfstoffen» referierte. Wissenschaftler, die brisante Themen rund um die «Covid-Impfstoffe» öffentlich machen, müssen mit direkter Zensur rechnen. Über einen solchen Fall berichtet Natural News unter Berufung auf das Portal The Exposé. Getroffen hat es die Schweizer Forscherin Dr. Astrid Stuckelberger, eine ehemalige (...)