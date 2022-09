Habeck hofft auf «Glück» und den «Wettergott» – regierungsintern steht er zunehmend «unter Druck»

Ukrainische Nationalisten töten beinahe einen italienischen Journalisten; Massenhysterie in England; Kriegsparteien in Äthiopien haben Menschenrechtsverletzungen begangen und mehr. The Saker: Der italienische Journalist Mattio Sorbi ist beinahe Opfer der ukrainischen Nationalisten «Mirotworets» geworden Sorbi berichtet aus der Ukraine und schwebt noch immer in Gefahr. Craig Murray: Eine kühle Beobachtung der Massenhysterie Wenn der sogenannte «Oppositionsführer» sich (...)