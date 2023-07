Hausaufgaben für Bundestagsabgeordnete zum Thema WHO

Diese Aussagen machte der Regierungschef, der sich während der «Pandemie» den Spitznamen «Pedro, der Kerkermeister» verdient hat, bei einer Veranstaltung im Vorfeld der Parlamentswahlen am 23. Juli. Bei der morgendlichen Lektüre der Mainstream-Medien staunt man nicht selten. So hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez in Madrid an einer Veranstaltung zur «Verteidigung der Meinungsfreiheit» teilgenommen und dazu aufgerufen, die Zensur und den Rechtsabbau zu stoppen. Sánchez, der in (...)