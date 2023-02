Irland: Steigende Anzahl von Todesfällen

Die niederländische Regierung will eine nationale biometrische Datenbank für Passbeantragungen einrichten. Datenschützer warnen vor den kriminellen und nichtkriminellen Gefahren eines solchen Systems. Die digitale Kontrolle der europäischen Bürger schreitet voran. So will die niederländische Regierung das Passgesetz ändern und auf nationaler Ebene eine zentrale digitale Datenbank einrichten. Dort sollen alle persönlichen Daten, die Menschen bei der Passbeantragung angeben, gespeichert werden – (...)