Lepra-Fälle nach «Covid-Impfungen»

Die «Unnatürlichkeit» des Erregers habe die Pandemie stark verlängert, urteilt Dr. Peter McCullough. In einem Substack-Artikel hat Dr. Peter McCullough über eine kürzlich erschienene Studie von Atsushi Tanaka und Takayuki Miyazawa berichtet, die an der Osaka Medical and Pharmaceutical University und dem Institute for Life and Medical Sciences der Kyoto-Universität in Japan arbeiten. Diese hatte (...)