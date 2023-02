Oberstes Ziel: Verteidigung der Menschenrechte und Freiheit

Die Politikern Sahra Wagenknecht und die Journalistin Alice Schwarzer haben ein «Manifest für Frieden» verfasst und am 25. Februar zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen. Die Politikerin Sahra Wagenknecht und die Journalistin und Publizistin Alice Schwarzer haben ein «Manifest für Frieden» verfasst. Motto: «Verhandlungen statt Panzer». Nach fast einem Jahr Krieg in der Ukraine und dem Tod von über 200’000 Soldaten und 50’000 Zivilisten müsse dringend gehandelt werden, (...)