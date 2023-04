Machiavelli und die Globalisten: Warum die Eliten unabhängiges Denken verachten

Am 1. April hielt der bekannte Theologe und Friedensaktivist Dr. Eugen Drewermann in Luzern eine Rede mit dem Titel «Angst essen Seele auf». Zum Vortrag geladen hatte der Verband Avenir50plus mit Unterstützung von Horizonte (Hochschulseelsorge Campus Luzern). (Mit Video) Was macht Angst mit uns Menschen und woher kommt sie? Diese Frage stand im Zentrum des Vortrags, den der bekannte Theologe, Friedensaktivist und Psychoanalytiker Eugen Drewermann am 1. April 2023 auf Einladung von Avenir50plus in Zusammenarbeit mit Horizonte, der Hochschulseelsorge des Campus (...)