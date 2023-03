Menschsein im Wandel

Der TASS zufolge betrifft das allein die Volksrepublik Donezk. Die Situation an der Frontlinie im Donbass sei am Morgen des 17. Februar eskaliert. Aus westlicher Sicht begann der Krieg in der Ukraine am 24. Februar 2022. Russland sieht den Anfang hingegen im Frühling 2014, als die ukrainische Streitkräfte begannen, gegen Autonomiebestrebungen im Donbass gewaltsam vorzugehen. Im Herbst 2021 nahm der Beschuss nach vielen Fluktuationen (...)