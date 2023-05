Milliardär fördert Aktivisten, die sich für die Abschaffung der Polizei einsetzen

Britische Kriegstreiberei führt Europa in der Ukraine in die Katastrophe; Deep State-Agenten planen die Manipulation der US-Wahlen 2024 – und andere Nachrichten aus englischsprachigen Medien. Dr. Joseph Mercola: Tests zeigen beträchtliche Glyphosatmengen in Lebensmitteln und in der Bevölkerung Da Lebensmittel zunehmend verfälscht, verunreinigt und gentechnisch verändert werden, ist der Bedarf an Laboruntersuchungen gestiegen. HRI Labs wird häufig mit der Untersuchung von Lebensmitteln (...)