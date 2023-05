Laut den neuesten Daten steigt das Stagflationsrisiko an, was zu einer Rezession führen könnte. Von Tyler Durden, «ZeroHedge» Deutschland könnte am Rande einer Rezession stehen: Die am Freitag veröffentlichten Daten zeigen, dass die Wirtschaft im ersten Quartal stagnierte. Die Energiekrise hat das Wirtschaftswachstum in Europas grösster Volkswirtschaft erheblich behindert. Auch die Inflationsdaten gingen im April zurück, (...)