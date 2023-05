Netto-Null, nett, was?

Eine neue Studie untersucht die Auswirkungen der Geschlechtsidentitäts-Politik in englischen Klassenzimmern. Fast ein Drittel der Jugendlichen in der englischen Oberstufe hat gelernt, dass eine Frau einen Penis haben kann. Das ist nur eines der Ergebnisse, die das Institute for the Study of Civil Society (Civitas), eine britische Denkfabrik, in einem neuen Bericht veröffentlicht hat: «Show, tell and (...)