Die Plattform wird dafür einen neuen Rahmen schaffen, der insbesondere Krebsbehandlungen im Fokus hat. Videos, die behaupten, «Knoblauch heilt Krebs» oder «Vitamin C statt Strahlentherapie» empfehlen, würden entfernt werden. YouTube hat am Dienstag angekündigt, dass es einen neuen Rahmen schaffen wird, um gegen medizinische «Fehlinformationen» auf der Plattform vorzugehen, berichtet The Hill. In einer Mitteilung auf der Website heisst es: «In den Jahren, in denen wir uns bemüht haben, YouTube zu einem Ziel für (...)