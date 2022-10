Pfizer wusste nicht, ob mRNA-Injektionen gegen Covid wirksam sind

Die sinkende Produktion von Chemikalien wird laut der Grossbank eine Spirale in Gang setzen, bei der 1,6 Billionen Euro Umsatz und rund 10 Millionen Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Der Bankenriese Goldman Sachs warnte, dass die europäische Energiekrise zur «Deindustrialisierung Europas» führen wird, berichtet Natural «News. Insbesondere der Chemiesektor werde voraussichtlich zusammenbrechen, was eine Kaskade von finanziellen Auswirkungen in Höhe von mindestens 1,6 Billionen (...)