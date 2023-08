Prozess gegen Heinrich Habig geht weiter

Immer mehr Bezirke in Florida schliessen sich einer Resolution zum Verbot von Covid-19-«Impfstoffen» an. Die Injektionen seien eine «biologische Waffe». Die Covid-Injektionen seien keine Medizin, sondern eine «biologische Waffe». Immer mehr konservative Politiker in Florida unterstützten daher eine Resolution, welche die «Impfstoffe» verbannen will. Dies berichten verschiedene Medien, darunter Natural News. Inzwischen hätten mindestens zehn Bezirke (...)