Jahrelang war Chinas Wirtschaftsboom in aller Munde. Seine strikte Zero-Covid-Politik tauchten das Land jedoch in ein schlechtes Licht. Indien erscheint inzwischen für viele Investoren als die bessere Option. Einst hatte China auf vielen Gebieten die Pionierrolle inne und galt richtungsweisend in Sachen Informatik und Wirtschaftswachstum. Die unsichere politische Lage, das verlangsamte Wirtschaftswachstum und bis zuletzt auch die unhaltbare Null-Covid-Politik liess das Land zunehmend in einem (...)