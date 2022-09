Schweiz: Haben die US-Dienste demnächst Einblick in sensible Daten des Bundes?

Das Ärztenetzwerk Aletheia und die Polizistenvereinigung «Wir für Euch» fordern in einem Schreiben an die Polizeikommandos und Staatsanwaltschaften der Schweiz, dass Todesfälle nach «Impfungen» genauer untersucht werden. Seit Monaten sind in vielen Regionen und Ländern erhöhte Sterbezahlen zu beobachten (wir berichteten). Kritische Wissenschaftler hegen den Verdacht, dass diese Entwicklung im Zusammenhang mit der Impfkampagne stehen könnte: Vor diesem Hintergrund fordern das Ärztenetzwerk Aletheia sowie die (...)