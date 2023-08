Schweiz: Krankheitsbedingte Ausfälle am Arbeitsplatz auf Höchststand

Das Recht auf freie Meinungsäusserung müsse geschützt werden, so die Begründung des Gerichts. Grey ist auch Politikerin und wurde durch ihre Aktionen gegen die Covid-Massnahmen in der «Freiheitsbewegung» Neuseelands sehr populär. Die neuseeländische Anwältin Sue Grey wurde kürzlich vom Vorwurf des «Fehlverhaltens und unbefriedigender Führung» freigesprochen. Darüber berichten verschiedene Medien, darunter das Magazin Stuff. Durch ihre Aktionen gegen die Corona-Massnahmen wurde Grey, die auch Politikerin ist, in der (...)