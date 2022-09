Schweiz: «Sammelklage» wegen Covid-Massnahmen beim Bundesgericht eingereicht

Dabei handelt es sich um Daten, welche die Behörde über ihre V-safe-App gesammelt hat. Insgesamt müssen die CDC mehr als 137 Millionen solcher Einträge veröffentlichen. Ein Bundesgericht im US-Bundesstaat Texas gibt den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bis Freitag Zeit, die ersten Daten über unerwünschte Ereignisse nach den Covid-Injektionen freizugeben, welche über die V-safe-App gesammelt wurden. Darüber berichtet The Defender. Die Anordnung des (...)