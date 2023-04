«Sie haben gerade gelogen!»: Elon Musk watscht BBC-Reporter ab

In einer ausführlichen Studie deckt Medienjournalist Timo Rieg auf, wie die grossen Medien während der Pandemie versagt haben – und alles, was die Regierung verzapfte, nachplapperten. Hetzen, hetzen und nochmals hetzen: So lautete das Credo der grossen Pressehäuser im deutschsprachigen Raum während der Pandemie. Wer nicht in Reihe und Glied mit den Pandemisten mitmarschierte, gegen den wurde ein rhetorisches Feuerwerk gezündet. «Was es jetzt braucht, ist nicht mehr Offenheit, (...)