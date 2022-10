Sind Russlands Warnungen zum Einsatz von Atomwaffen ernst gemeint?

Ein Prozent der reichsten Amerikaner vereint inzwischen drei Prozent des Reichtums des Landes auf sich. In den USA zeigt sich ein starkes Gefälle zwischen Arm und Reich. In einem Bericht hat der Kongress am 27. September darauf aufmerksam gemacht, dass die reichsten Amerikaner inzwischen mehr als ein Drittel des Reichtums des Landes besitzen. Der US-Senator Bernie Sanders bezeichnete das Niveau (...)