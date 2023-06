Sowohl Russland als auch die Ukraine haben bereits Dämme gesprengt

Der Mainstream hält am Panik-Narrativ fest. Da WHO und EU gerade beschlossen haben, den digitalen EU-Covid-Pass als Grundlage für ein globales Zertifizierungsnetz zu nutzen, überrascht das nicht. Man fühlt sich in vergangene Zeiten versetzt, wenn man den Artikel liest, den das Portal Nature vor einigen Tagen veröffentlicht hat: «Chinas rollende Covid-Wellen könnten alle sechs Monate auftreten – und Millionen infizieren». Wenn man allerdings in Betracht zieht, dass WHO und EU gerade (...)