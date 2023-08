Die Polizei von Detroit will deshalb ihre Richtlinien für den Einsatz von Gesichtserkennungs-Software ändern. Bereits in drei Fällen versagte das System. Auch in Spanien wird diese Technologie bereits eingesetzt. Seit Beginn der «Pandemie» wird die digitale Überwachung der Bürger durch Künstliche Intelligenz vorangetrieben. Dazu gehört auch die biometrische Gesichtserkennung, die von Polizeibehörden auf öffentlichen Strassen und Plätzen und an Flughäfen zunehmend eingesetzt wird. Kritiker warnen seit langem, (...)