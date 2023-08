Studie: Anstieg der «frühen Pubertät» bei Mädchen aufgrund der Lockdowns

Der letzte Tag im Juni 2023 markierte den 1200. Tag seit Beginn der «Pandemie». In den ersten 600 Tagen gab es 496’693 Krankenhauseinweisungen wegen einer Covid-Infektion. In den zweiten 600 Tagen nach Einführung der «Impfungen» waren es 548’676. Der letzte Tag im Juni 2023 markierte den 1200. Tag seit Beginn der «Pandemie». Seit dem 20. März 2020 veröffentlicht die englische Regierung die Daten der Covid-Krankenhauseinweisungen auf ihrem Coronavirus-Dashboard. The Daily Sceptic hat die Daten überprüft und kam zu diesem Ergebnis: In den (...)