Studie: Zusammenhang zwischen Exposition von Föten gegenüber PCBs und späterem Hörverlust

Am 28. August tritt die Erweiterung der Zone mit Abgasvorschriften in Kraft. Seit letztem November erhalten Londoner eine «Abwrackprämie». Es bestehen Bedenken hinsichtlich der Zerstörung funktionierender Fahrzeuge. Wir erinnern uns an die sogenannte «Abwrackprämie» im Jahre 2009 in Deutschland. Dabei handelte es sich um eine staatliche Prämie in Höhe von 2500 Euro, die Autobesitzern zugutekam, wenn sie ein altes Fahrzeug verschrotten und ein neues anmelden liessen. Die Aktion lief im Namen des Umweltschutzes, (...)