Suchmaschine mit Künstlicher Intelligenz

In «The Great Transformation» beschreibt Karl Polanyi, wie die Ideologie des selbstregulierenden Marktes die westlichen Industriegesellschaften zerrüttet hat. Von Johannes Eichenthal Im Jahre 1944 veröffentlichte der in Wien geborene Karl Polanyi (1886—1964), der seit 1935 im Exil in Grossbritannien und seit 1940 in den USA gelebt hat, eine Studie zu den Ursachen des Ersten Weltkrieges und des Faschismus. Seine These ist, dass die Ideologie des «selbstregulierenden Marktes» (...)