Dies ergab eine Umfrage. Die Hälfte der befragten Eltern zeigte sich besorgt über psychische Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit übermässiger Bildschirmnutzung. Mit dem Schulbeginn sind in den USA immer mehr Eltern besorgt über die digitalen Gewohnheiten ihrer Kinder. Das zeigt eine neue nationale Umfrage der University of Michigan C.S. Mott Children’s Hospital, über die ZeroHedge mit Bezug auf The Epoch Times berichtet. Zwei Drittel der befragten Eltern (...)