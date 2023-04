Tony Blair täuschte das britische Parlament, um 1998 den Irak zu bombardieren

Sie verlangen ausserdem eine umfassende Untersuchung der Zulassungsmodalitäten. Als besonders schockierend heben sie das offensichtliche Desinteresse an den Problemen mit den Gen-Präparaten nach der Markteinführung hervor. Die Impfstoffe gegen «Covid» müssen aufgrund der zahlreichen gemeldeten Verletzungen und Todesfälle in allen Altersgruppen ausgesetzt werden, so eine Gruppe von britischen Experten. Sie fordern ausserdem eine umfassende Untersuchung der Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (...)