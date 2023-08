Totalitarismus im Gesundheitsmantel – Teil 3

Der empfindlichste Zeitraum in der Schwangerschaft für diese Art von Belastungen liegt laut den Forschern im ersten Trimester der Schwangerschaft. Da PCBs die Plazenta passieren und ins Gehirn gelangen können, seien sie allerdings in allen Phasen der Schwangerschaft besonders gefährlich. Forscher der University of Illinois ermittelten in einer Studie einen Zusammenhang zwischen der Exposition von Föten gegenüber krebserregenden Chemikalien und Hörverlusten, die Jahre nach der Geburt auftreten. Die im Journal of Neuroscience veröffentlichte Arbeit, auf die Study Finds aufmersam (...)