Transition TV News Nr. 6 vom 23. Januar 2023

Das schreibt der Anwalt Markus Haintz in einer heute veröffentlichten Pressemitteilung. «Nach mehr als fünf Monaten Haft wurde der deutsche Journalist Oliver Janich am Abend des 20. Januar 2023 aus der philippinischen Abschiebehaft entlassen», so der Anwalt Markus Haintz in einer heutigen Pressemitteilung. Darin heisst es weiter: «Wir bedanken uns bei der deutschen Botschaft auf den (...)