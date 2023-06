UNO stellt «automatisiertes Faktencheck-Tool» vor

Wladimir Barbin, der russische Botschafter in Dänemark, kritisierte die Übung scharf und warf dem NATO-Mitglied vor, die Spannungen zu verschärfen. Der russische Botschafter in Dänemark hat betont, dass Kopenhagens Interesse «an mehr Blutvergiessen in der Ukraine» zeige, dass das dänische «Arsenal an diplomatischen Instrumenten leer sei». Sputnik zufolge warnte er auch vor einer möglichen weiteren Eskalation des Konflikts und dem Risiko einer (...)