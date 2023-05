Ursula von der Leyen: Lügen haben kurze Beine

Der aufgeklärte Zuschauer bewegt genauso wenig wie der unbedachte Mitmacher. Wir müssen von einem guten Ziel her gleichsam rückwärts handeln. An guten Informationen herrscht kein Mangel. Wer will, der findet auf verschiedenen Kanälen Meldungen und Hintergründe zu wirklich allen Themenbereichen. Aufklärung ist ein Gebot der Stunde. Man will selber gut orientiert sein, sich fürs Gespräch mit anderen sicher fühlen und so beitragen zu einer (...)