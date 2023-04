«Madame von der Leyen» und die Korruption

Die staatliche Wetteragentur AEMET hat nachgelegt: Jetzt heisst es, dass weltweit über 70 Länder «Interesse an Wettermanipulationen gezeigt haben». Die AEMET selbst habe in Spanien nichts mit den Projekten zu tun. Von Wiltrud Schwetje Künstliche Wetterveränderung ist in Spanien seit den 1980ern gesetzlich erlaubt. Für diesen Zweck werden Substanzen wie Silberjodid, Natriumchlorid, Trockeneis aber auch «neue Seeding-Materialien auf Grundlage von Nanotechnologien» versprüht. Wettermanipulation wird weltweit in mehr als 50 Ländern (...)