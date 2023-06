USA: Gentechnisch veränderte Senfpflanzen kommen in die Lebensmittelgeschäfte

Laut der Europäischen Agentur für Grundrechte (FRA) lag die Kinderarmut im Jahr 2021 bei 24,4 Prozent. Plötzlich sorgen sich EU-Technokraten um Kollateralschäden, die sie durch ihre «Pandemie»-Massnahmen und die initiierte Energiekrise selbst verursacht haben. So hat die Europäische Agentur für Grundrechte (FRA) darüber informiert, dass die Zahl der in Armut lebenden Kinder in den EU-Mitgliedstaaten – (...)