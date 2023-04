Von der Schockwirkung des Friedens

Damit fällt die letzte verbleibende Verpflichtung zum Tragen von Gesichtsmasken im Rahmen der «Covid-19-Pandemie». Der unnötige und ungesunde Masken-Terror wurde in den EU-Ländern im Gesundheitsbereich bisher aufrechterhalten, um das «Pandemie»-Narrativ am Leben zu erhalten. Portugal hat die Gesichtsmasken-Pflicht in Krankenhäusern und Pflegeheimen jetzt abgeschafft. Darüber berichtet La Voz de Galicia. Am (...)