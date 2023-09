Wann der 1. September wirklich ein «Weltfriedenstag» sein wird

Die US-amerikanische Behörde schreibt: «BA.2.86 ist möglicherweise eher in der Lage, eine Infektion bei Personen auszulösen, die bereits an Covid-19 erkrankt waren oder die Covid-19-Impfstoffe erhalten haben.» Die CDC (Centers for Disease Control and Prevention) wussten bereits im Januar 2021, dass die «Impfstoffe» eine Infektion und Übertragung von Covid-19 nicht stoppen. Dies kam durch eine FOIA-Anfrage (Freedom of Information ACT) ans Licht. Schliesslich waren die entsprechenden Studien gar nicht (...)