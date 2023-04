Warten auf das Ende der Welt

Habeck und Co. haben keinen Plan, wie sie die Energieversorgung sichern wollen. Es stellt sich die Frage: Folgen nun Enteignungen, um Wind- und Solarparks bauen zu können? Von Marco Caimi Was für ein Freudentag für die Grünen in Deutschland. Ihr Obergrüner Robert Habeck hat – unwiderruflich – beschlossen, die letzten drei AKWs vom deutschen Stromnetz zu nehmen respektive natürlich das Stromnetz von ihnen zu befreien. Da tanzen die insolvenzgeschützten grünen Kobolde ihre 360 (...)