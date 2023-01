WEF 2023: Formulierungen wie «Great Reset» oder «New Normal» sind tabu

Für die Immobilie des US-Präsidenten, in der geheime Dokumente aufgetaucht sind, soll er rund 50’000 Dollar Monatsmiete bezahlt haben. Wie Medien in den letzten Tagen berichteten, wurden an verschiedenen Orten geheime Dokumente gefunden, die der US-Präsident Joe Biden aufbewahrt hatte. Unter anderem auch in einem Haus in Wilmington, im Bundesstaat Delaware. Der New York Post zufolge begann Bidens Sohn Hunter das Haus nach (...)