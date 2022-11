Weil er keine Maske trug: Regierungskritiker bis heute in seiner Gemeinde aus Spar und Post verbannt

Der stellvertretende Direktor der CIA, David Marlowe, betont, dass sein Geheimdienst «weltweit» nach Russen suche, die mit dem Einmarsch in der Ukraine unzufrieden seien. Auch Militärs und Oligarchen stehen im Fokus. Die Central Intelligence Agency (CIA) versucht, Russen als potenzielle Spione anzuwerben, die von Putins Krieg in der Ukraine «angewidert» sind. Darüber berichtet ZeroHedge unter Berufung auf das Wall Street Journal. So teilte der stellvertretende Direktor des Geheimdienstes CIA, David Marlowe, (...)