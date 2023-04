Wessen Zeitenwende?

Die US-Regierung will die Enthüllungen derweil aus dem Internet entfernen lassen. Aus ihnen geht zudem hervor, wie die US-Geheimdienste Russlands Sicherheitsapparat infiltriert haben und wie stark die NATO in der Ukraine involviert ist. Brisante Kriegsdokumente machten letzte Woche die Runde in den sozialen Medien. Sie beinhalten geheime US- und NATO-Pläne für den Aufbau des ukrainischen Militärs im Vorfeld einer geplanten Offensive gegen Russland. Dies teilten «hochrangige Beamte der Biden-Administration» der New York Times mit. (...)