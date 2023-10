WHO drängt auf weitreichenden Zensurvertrag

Offiziell wird heute, dem 3. Oktober, der «Tag der Deutschen Einheit» begangen. Beim offiziellen Fest dazu in Hamburg wird kaum über die zunehmende West-Ost-Lücke gesprochen werden. Mit einem «Bürgerfest» in Hamburg wird heute der «Tag der Deutschen Einheit» offiziell gefeiert. Gerade in Ostdeutschland sehen viele Menschen auch nach 33 Jahren am 3. Oktober wenig Grund zum Feiern. Die Bundesregierung zeichnet mit ihrem kürzlich vorgelegten «Jahresbericht zum Stand der Deutschen (...)