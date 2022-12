«Wir sind entschlossen, jeden Zentimeter des NATO-Gebiets gegen jedwede Aggression zu verteidigen»

Auf dem Datenanalysetool Aladdin beruht die Macht des wahrscheinlich einflussreichsten Finanzkonzerns der Welt: BlackRock. Aladdin ist mehr als eine Software. Das System läuft auf vielen Tausend Grossrechnern in vier Rechenzentren von BlackRock. Der Name ist ein Akronym für «Asset, Liability, and Debt and Derivative Investment Network». Der Konzern wächst und wächst. Insgesamt verwaltete oder überwachte Aladdin Ende (...)