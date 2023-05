«Zeitdokumente einer Fake-Pandemie»

Washington und Helsinki arbeiten an einem gemeinsamen Verteidigungsabkommen, das auch die Stationierung von NATO-Truppen beinhalten soll. Die USA spielen mit Gedanken, Militärbasen in Finnland zu errichten. Dies geht aus einem Bericht von Newsweek hervor. Finnland ist seit kurzem Mitglied der NATO. Und nun beabsichtigen die USA, ihre Militärpräsenz in Finnland zu erhöhen. Letzte Woche haben in Helsinki Gespräche über ein mögliches (...)