Die von den USA unterstützte Massnahme führte gemäss dem russischen Journalisten und Dissidenten Ilya Zhegulev zur Invasion in die Ukraine. Von Noah Carl, «The Daily Sceptic». In einem kürzlich erschienenen Artikel für Layout untersucht der russische Journalist Ilya Zhegulev, wie Putin «auf die Idee eines Krieges in der Ukraine kam». Zhegulev ist ein angesehener Dissident, der derzeit dem Wilson Center in Washington angehört (mit anderen Worten: er ist nicht pro Putin). (...)